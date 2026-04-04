Guardiola plaudert City-Angebot aus

Pep Guardiola hofft auf einen langfristigen Verbleib von Starspieler Rodri (29) bei Manchester City. Gegenüber ‚Hayters TV‘ versichert der 55-jährige Katalane: „Glaube ich, dass er bleibt? Ich denke schon. Ich habe da immer ein positives Gefühl, aber am Ende weiß ich es nicht.“ Zudem bestätigt Guardiola indirekt, dass die Skyblues dem Mittelfeldspieler ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt haben: „Sie haben mich darüber informiert.“

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Rodri wurde 2020 für 70 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet. Seither entwickelte sich der 61-fache spanische Nationalspieler zu einem Weltklassespieler, absolvierte 293 Pflichtspiele für die Citizens und gewann 2024 den Ballon d’Or. Aktuell steht der Spanier nur noch bis 2027 unter Vertrag, darauf wurde allen voran Real Madrid aufmerksam. Einen Abgang wollen die Engländer mit allen Mitteln vermeiden.