Real: Gute Nachrichten für Militão

Real Madrid kann wohl in naher Zukunft wieder auf die Dienste von Éder Militão zurückgreifen. Wie die ‚as‘ berichtet, nahm der 28-jährige Brasilianer nach langer Verletzungspause heute wieder am Teamtraining der Königlichen teil. Militão zog sich vor der Weltmeisterschaft eine Muskelverletzung zu, die ihn bis heute außer Gefecht setzte.

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Lasse Lampainen operierte den Innenverteidiger und war in Madrid, um Tests bei Militão durchzuführen. Der finnische Chirurg gab anschließend grünes Licht, um dem Profi den Wiedereinstieg ins Training zu ermöglichen. Wann der wichtige Abwehrspieler José Mourinho wieder vollständig zur Verfügung steht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.