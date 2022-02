Boujellab bis Sommer nicht für Schalke

Nassim Boujellab hängt nach seinem Leih-Ende beim FC Ingolstadt weiter in der Luft. Wie der ‚kicker‘ berichtet, gibt es bei Schalke 04 keinerlei Pläne, den zentralen Mittelfeldspieler in dieser Rückrunde wieder in den Kader aufzunehmen. Stattdessen suchen die Knappen nach einem Leiharbeitgeber aus einer Liga, in der das Transferfenster noch offen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boujellab wurde im vergangenen Sommer für eine Spielzeit an die Schanzer verliehen, aufgrund wiederholter Verstöße „gegen klub- und mannschaftsinterne Regeln und Vorgaben“ aber vor rund zwei Wochen vor die Tür gesetzt. In Gelsenkirchen scheint den 22-Jährigen zumindest während der Saison aber auch niemand zu wollen.