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2. Bundesliga

FCN vor Millionen-Transfer

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Italia
3 min.
Miroslav Klose an der Seitenlinie @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg zieht offenbar einen weiteren Verteidiger an Land. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, steht Andrea Ceresoli von Atalanta Bergamo vor einem Wechsel an den Valznerweiher. Die Klubs sollen sich auf eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro geeinigt haben, die Weiterverkaufsklausel liege bei 15 Prozent.

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Schon am heutigen Montag werde Ceresoli seinen Medizincheck absolvieren. Der 23-Jährige kann sowohl als Innenverteidiger als auch auf der linken Abwehrseite spielen und war in der vergangenen Saison auf Leihbasis in der drittklassigen Serie C bei Benevento Calcio. Aus der italienischen dritten Liga kam vor einem Jahr auch Mohamed Ali Zoma (22) nach Mittelfranken – und schlug voll ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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