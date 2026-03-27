Millionen-Ablöse: HSV verpflichtet Vasiljevic

Der Hamburger SV schnappt sich ein verheißungsvolles Offensivtalent. Der erst 16-jährige Mittelstürmer Andrej Vasiljevic wechselt im Sommer zu den Rothosen und erhält „einen langfristigen Vertrag“. An den ungarischen Erstligisten MTK Budapest fließt dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro plus Boni. Vasiljevic soll beim HSV behutsam an den Profibereich herangeführt werden.

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„Wir haben uns lange um Andrej bemüht und freuen uns nun umso mehr über das klare Commitment von ihm und seiner Familie zum HSV“, sagt Sportdirektor Claus Costa, „Andrej besitzt ein hochspannendes und ausgewogenes Stürmer-Profil: Er vereint klassische Attribute eines Mittelstürmers wie Größe, Technik und Torgefahr in hohem Maße und verfügt für sein Alter über eine sehr reife Spielanlage. Dieser Transfer steht exemplarisch für die enge Zusammenarbeit zwischen der Profiabteilung und dem NLZ. Wir sind überzeugt, dass Andrej mit uns die nächsten Schritte seiner Karriere erfolgreich gehen kann.“