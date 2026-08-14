Bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer ist der SV Darmstadt 98 in der zweiten englischen Liga fündig geworden. Wie die Lilien offiziell mitteilen, wechselt Milan Smit (23) auf Leihbasis von Stoke City ans Böllenfalltor. Die Potters hatten den 1,90 Meter großen Niederländer erst in diesem Sommer nach halbjähriger Leihe für 5,5 Millionen Euro festverpflichtet. In 14 Einsätzen für Stoke gelangen Smit zwei Tore und ein Asisst.

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„Trotz seiner Körpergröße unterscheidet sich sein Profil von den Stürmertypen, die wir bereits im Kader haben. Er hat ein ausgeprägtes Gespür für Räume und besitzt ein gutes Timing bei seinen Tiefenläufen. Durch seine intelligenten Bewegungen bringt er sich häufig in aussichtsreiche Positionen, gleichzeitig verfügt er über eine gute Technik und Abschlussqualität“, beschreibt Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie den Neuzugang.