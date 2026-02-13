BVB-Überraschung um Reggiani?

Bei Borussia Dortmund könnte es im heutigen Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 (20:30 Uhr) zu einer faustdicken Überraschung kommen. ‚Sky‘ berichtet, dass Luca Reggiani (18) beim gestrigen Abschlusstraining immer wieder in der A-Elf stand, weshalb es möglich ist, dass der Innenverteidiger gegen Mainz sein Startelf-Debüt für den BVB feiert.

Grund dafür ist dem Bezahlsender zufolge auch, dass Ramy Bensebaini (30) nur dosiert mitwirken konnte – sein Einsatz soll generell aber nicht auf der Kippe stehen. Reggiani, der erst seit knapp zwei Wochen mit den Profis trainiert, kam bereits in der vergangenen Woche gegen den VfL Wolfsburg (2:1) zu einem Kurzeinsatz. Die angespannte Dortmunder Personalsituation könnte ihm heute zu einem längeren Auftritt verhelfen.