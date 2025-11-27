Menü Suche
M’gladbach: Fünf Verkaufskandidaten

Borussia Mönchengladbach hat vorerst die Kurve gekriegt. Nicht alle Spieler sind am Leistungsaufschwung gleichermaßen beteiligt, fünf von ihnen könnten bei einem passenden Angebot gehen.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Kevin Stöger im Gladbach-Trikot @Maxppp

Nach dem schwachen Saisonstart wird Borussia Mönchengladbach im Winter einige Veränderungen am Kader vornehmen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Sportdirektor Rouven Schröder: „Es wird spannend – natürlich kann es bei uns auf beiden Seiten Veränderungen im Kader geben.“

Als mögliche Abgangskandidaten nennt das Boulevardblatt Marvin Friedrich (29), Kevin Stöger (29), Luca Netz (22), Oscar Fraulo (21) und Grant-Leon Ranos (22). Schröder sagt: „Es gibt Verträge, wir sehen immer beide Seiten. Aber mit zunehmendem Alter haben natürlich viele den Anspruch, eine höhere Spielzeit zu haben. […] Wenn es für Spieler von uns plötzlich hohe Angebote gibt, kann sich natürlich auch immer noch Gesprächsbedarf ergeben.“

Der VfL befindet sich dank einer Leistungssteigerung wieder in ruhigerem Fahrwasser, Trainer Eugen Polanski wurde nach kurzer Testphase als Chefcoach installiert. Die vergangenen vier Pflichtspiele konnten die Fohlen allesamt für sich entscheiden.

