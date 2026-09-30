In diesem Sommer ließ der FC Liverpool die Rückkaufoption in Höhe von 60 Millionen Euro für Jarell Quansah (23) verstreichen. Für das kommende Jahr besitzen die Reds erneut die Möglichkeit, den Innenverteidiger zurückzuholen – und werden das vermutlich auch tun.

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Die ‚Sport Bild‘ schätzt es als wahrscheinlich ein, dass Liverpool von dem Passus Gebrauch macht, der bis zum 15. Juni gezogen werden muss. Festgeschriebene 70 Millionen Euro fließen der Fachzeitschrift zufolge dann an Bayer Leverkusen. Im vergangenen Jahr hatte der Werksklub den Engländer (sieben Länderspiele) für 35 Millionen Euro vom LFC losgeeist, es winkt also ein ordentliches Transferplus.

Dass Quansah in der Saison 2027/28 an der Anfield Roaf aufläuft, ist allerdings nicht in Stein gemeißelt. Dem Bericht zufolge könnten die Engländer den Abwehrspieler auch direkt gewinnbringend weiterverkaufen. Ernsthaftes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Quansah sollen unter anderem der FC Chelsea, der FC Arsenal und Real Madrid bekunden.