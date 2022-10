Trainersuche in Nürnberg – Weinzierl Favorit

Der 1. FC Nürnberg will zeitnah einen Nachfolger von Robert Klauß präsentieren. „Wir hatten mehrere Kandidaten, haben uns aber auf einen festgelegt. Ich habe jemanden im Kopf, mit dem wir auch in Gesprächen sind“, so Sportvorstand Dieter Hecking laut dem ‚Merkur‘ in einer Medienrunde. Chefcoach Klauß musste am heutigen Montag seinen Hut nehmen.

Hecking hofft, dass der neue Trainer schon am nächsten Wochenende gegen Holstein Kiel (Sonntag, 13:30 Uhr) auf der Bank sitzen wird: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Nachfolge. Wir versuchen, schnellstmöglich eine Lösung zu präsentieren.“ Eine persönliche Rückkehr auf die Trainerbank schließt Hecking aus.

Update (14:31 Uhr): Nach ‚Bild‘-Informationen ist Markus Weinzierl der Topkandidat in Nürnberg. Der 47-Jährige soll in Kürze das Zepter beim Club übernehmen.