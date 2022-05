Dynamo: Sollbauer zurück nach Österreich?

Michael Sollbauer von Dynamo Dresden ist in seiner Heimat heiß begehrt. Wie ‚laola1.tv‘ berichtet, zeigt der Wolfsberger AC Interesse an einer Rückholaktion. Auch andere Klubs aus Österreich sollen die Fühler ausgestreckt haben.

In Dresden ist der 31-jährige Innenverteidiger noch bis 2023 gebunden. Sollte Dynamo aber den Gang in die dritte Liga antreten müssen, wäre Sollbauer ablösefrei zu haben. Der Zweitligist muss in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern spielen.