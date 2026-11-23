Der FC Arsenal muss im Champions League-Duell mit Borussia Dortmund am morgigen Dienstag (21 Uhr) auf Stammkeeper David Raya verzichten. Cheftrainer Mikel Arteta bestätigte auf der Spieltagspressekonferenz den Ausfall des 31-Jährigen, der sich in der Schlussphase der Ligapartie gegen Newcastle United (2:2) eine Schulterverletzung zugezogen hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese soll jedoch laut Arteta nicht allzu schwer sein, mit einer langen Zwangspause sei daher nicht zu rechnen: „Er ist für morgen leider nicht einsatzfähig, aber es sieht nicht allzu ernst aus. Wir brauchen morgen weitere Untersuchungen, aber es ist recht ermutigend. Eine Operation ist nicht nötig, was unsere größte Befürchtung war.“ Gegen Dortmund wird entweder Kepa Arrizabalaga (32) oder Illan Meslier (26) das Tor hüten.