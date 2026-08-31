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Premier League

Neuer Klub involviert: Woltemade mit klarer Wechselabsicht

Die Zukunft von Nick Woltemade wird sich in Kürze entscheiden. Ein Wechsel des Nationalspielers zeichnet sich immer deutlicher ab.

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Nick Woltemade vor der WM 2026 im Deutschland-Dress @Maxppp

Bei Nick Woltemade hat der nächste große Klub angeklopft. Fabrizio Romano berichtet, dass sich Juventus Turin nach dem 24-Jährigen erkundigt hat. Die Alte Dame könne sich eine Leihe des flexibel einsetzbaren Offensivspielers vorstellen.

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Woltemade selbst sei sehr daran interessiert, künftig für Juventus aufzulaufen, so der Transfermarkt-Experte weiter. Zuletzt wurde der gebürtige Bremer unter anderem auch mit Borussia Dortmund, RB Leipzig, der SSC Neapel und einer möglichen Rückkehr zum VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

Ehemaliger Bayern-Profi als Alternative

Neben Woltemade beschäftigt sich Juve aber parallel mit Joshua Zirkzee (25) von Manchester United. Der Niederländer wiederum hat einen Wechsel zum AC Florenz abgesagt.

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Am Donnerstag hatte die Fiorentina ein Angebot über eine Leihe mit Kaufoption an Manchester United eingereicht. Damit steigen zumindest die Chancen für Juve auf den Zuschlag. Allerdings kommen Woltemade oder Zirkzee wohl nur dann als Neuzugang infrage, wenn Jonathan David (26) die Italiener noch verlassen sollte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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