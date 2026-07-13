Daran hakt der ter Stegen-Deal

Auf der Zielgeraden ist die Leihe von Marc-André ter Stegen zu Ajax Amsterdam ins Stocken geraten. Die katalanische ‚Sport‘ nennt nun letzte steuerrechtliche Hürden als Grund für die Verzögerung. Demnach muss final geklärt werden, wie hoch das Gehalt ausfällt, dass Ajax übernehmen wird. Dieser Betrag ist allerdings gestaffelt, an Einsätze sowie Erfolge geknüpft und muss detailliert ausgearbeitet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ein komplizierter Vorgang“, wie die katalanische Sportzeitung anfügt und keine Zweifel daran lässt, dass es „eine endgültige Einigung geben“ wird. In Barcelona hat ter Stegen keine Zukunft mehr. Im Winter lotste Cheftrainer Míchel den 34-Jährigen per Leihe zum FC Girona. Obwohl der gebürtige Mönchengladbacher beim La Liga-Absteiger verletzungsbedingt kaum zum Einsatz kam, will der spanische Cheftrainer in Amsterdam, wo er seit zwei Wochen den Cheftrainerposten innehat, erneut auf den 44-fachen Nationalkeeper setzen.