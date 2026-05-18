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Offiziell Weltmeisterschaft

Kroatien: Fünf Bundesliga-Profis fahren zur WM

von Simon Martis
1 min.
Zlatko Dalic Pressekonferenz @Maxppp

Der kroatische Fußballverband hat seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Mit Josip Stanisic (26), Luka Vuskovic (19), Kristijan Jakic (29), Andrej Kramaric (34) und Igor Matanovic (23) stehen auch fünf Bundesliga-Profis im Aufgebot der Feurigen. Angeführt wird die Auswahl erneut von Superstar Luka Modric, der mit 40 Jahren seine fünfte Weltmeisterschaft bestreiten wird.

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Nicht berücksichtigt wurde hingegen vorerst Lovro Majer (28) vom VfL Wolfsburg. Der Linksfuß steht lediglich auf Abruf bereit und könnte nur noch nachträglich in den endgültigen WM-Kader rücken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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