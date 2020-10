Neuer Keeper für Liverpool

Der FC Liverpool verpflichtet ein brasilianisches Torwart-Talent. Wie die Reds offiziell mitteilen, wechselt Marcelo Pitaluga von Fluminense Rio de Janeiro an die Anfield Road. Der 17-Jährige gilt als großes Versprechen zwischen den Pfosten und könnte eines Tages Landsmann Alisson beerben.

Trotz seines jungen Alters wurde Pitaluga bereits in zwei Partien für die Fluminense-Profis eingesetzt. Interessant: Bei den Grün-Weißen war er die Nummer zwei hinter Alissons Bruder Muriel (33). Nun soll der brasilianische U17-Nationalkeeper behutsam an den Liverpooler Profi-Kader herangeführt werden.

Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga 🙌🔴