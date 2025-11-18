HSV: Poulsen früher zurück als gedacht?

Der Hamburger SV muss möglicherweise doch nicht so lange auf Kapitän Yussuf Poulsen verzichten wie bisher angenommen. Laut ‚Sky‘ hat sich der 31-Jährige lediglich eine kleine Muskelverletzung zugezogen, sodass er in der kommenden Woche schon wieder herangeführt werden soll. Der ‚kicker‘ war zuletzt von einem Muskelfaserriss und einer damit einhergehenden mehrwöchigen Pause ausgegangen.

Poulsen hatte schon Teile des Saisonstarts verpasst, bei der dänischen Nationalmannschaft verletzte er sich vergangene Woche erneut. „Es ist schon extrem nervig, dass es wieder passiert ist. Wir haben lange dafür gearbeitet, ihn wieder fit zu bekommen, und haben es geschafft, dass er zuletzt sogar Startelf spielen konnte, da ist eine erneute Verletzung natürlich sehr ärgerlich“, ließ HSV-Trainer Merlin Polzin am heutigen Dienstag durchblicken.