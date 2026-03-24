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Ligue 1

Bericht: Hakimi strebt Real-Wechsel an

von Martin Schmitz - Quelle: Ramón Álvarez de Mon
Hakimi @Maxppp

Achraf Hakimi plant angeblich einen Überraschungsabgang von Paris St. Germain. Wie der spanische Journalist Ramón Álvarez de Mon berichtet, möchte der 27-jährige Ex-Dortmunder den französischen Hauptstadtklub verlassen und zu seinem Ausbildungsverein Real Madrid zurückkehren. Der Außenverteidiger sei „bereit, dafür alles zu tun“.

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Ein Wechsel des unumstrittenen Stammspielers dürfte sich jedoch als sehr kompliziert erweisen. Immerhin steht der frischgebackene Afrikameister noch bis 2029 bei PSG unter Vertrag. Dennoch, so de Mon, werde Hakimi es probieren. Immerhin habe sich „das Verhältnis zwischen Real Madrid und PSG hat sich in letzter Zeit verbessert“.

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