Schalke verkündet Aouchiche-Deal

Was in den vergangenen Tagen bereits durchgesickert und von Direktor Profifußball Youri Mulder ausgeplaudert wurde, ist nun offiziell. Der FC Schalke hat den ursprünglich 2027 auslaufenden Vertrag von Adil Aouchiche (24) vorzeitig bis 2030 verlängert. Der algerische Kreativspieler überzeugte bei den Königsblauen nach seinem Winter-Wechsel auf ganzer Linie, ein fünf Millionen Euro hohes Angebot von Swansea City lehnten die S04-Bosse zuletzt ab. Die Knappen bestätigen, dass das neue Arbeitspapier keine Ausstiegsklausel enthält.

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Klares Bekenntnis zu Königsblau: Adil Aouchiche hat seinen Vertrag beim #S04 langfristig bis zum 30. Juni 2030 verlängert 📝



Der Vertrag enthält keine Ausstiegsklausel. Glück auf, Adil! ⚒️



Mehr dazu hier ➡️ https://t.co/dnzaj3ujYW pic.twitter.com/lGukM8nHip — FC Schalke 04 (@s04) September 1, 2026

Mulder erklärt: „Adil Aouchiche war für unsere Mannschaft direkt eine Verstärkung. Er hat als Leistungsträger in der Rückrunde wesentlichen Anteil an unserem Aufstieg in die Bundesliga gehabt. Mit seiner Spielintelligenz und herausragenden Technik sowie seinen Qualitäten als Vorbereiter, Standard-Schütze und Abschlussspieler wird er nach unserer festen Überzeugung auch in der Bundesliga eine wesentliche Stütze sein. Außerdem denken wir, dass er noch weiteres Entwicklungspotenzial besitzt.“