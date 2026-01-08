Menü Suche
Topleistungen: Vlachodimos zurück zum Ex-Klub?

von Martin Schmitz - Quelle: Mundo Deportivo
Odysseas Vlachodimos bei seiner Vorstellung bei Leihklub FC Sevilla @Maxppp

Bei seiner aktuellen Leihstation FC Sevilla überzeugt Keeper Odysseas Vlachodimos auf ganzer Linie und hat damit das Interesse einiger europäischer Klubs geweckt. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat vor allem Panathinaikos die Fühler nach dem 31-Jährigen ausgestreckt. Beim Athener Klub stand Vlachodimos, der aus der Jugend des VfB Stuttgart stammt, bereits zwischen 2016 und 2018 zwischen den Pfosten.

Auch Sevilla prüft laut dem Bericht seit einiger Zeit die Möglichkeit, den Spieler über den Sommer hinaus zu halten. Dieser wäre durchaus nicht abgeneigt, wie er kürzlich erklärte: „Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl, wir haben ein Zuhause gefunden, aber Fußball ist ein Tagesgeschäft und ich bin hier ausgeliehen. Man weiß nie, was im Sommer passieren wird.“ Unklar ist allerdings, wie groß der finanzielle Spielraum des wirtschaftlich angeschlagenen La Liga-Klub ist. Vlachodimos steht noch bis 2028 bei Newcastle United unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
