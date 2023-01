Khedira: Union „mein erster Ansprechpartner“

Rani Khedira kann sich einen Verbleib bei Union Berlin über den Sommer hinaus vorstellen. Gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt der 28-Jährige: „Gespräche gab es bereits (bezüglich einer Verlängerung, Anm. d. Red.). Mit mir und mit meinem Management. Diese Dialoge waren sehr wertschätzend und ich habe es auch des Öfteren betont, dass ich mich im Verein sehr wohl fühle.“

„Es macht mir viel Spaß, mit dem Umfeld und den Menschen im Klub zu arbeiten. Natürlich kann ich mir deshalb vorstellen, hier zu bleiben. Union ist definitiv mein erster Ansprechpartner“, bringt der defensive Mittelfeldspieler seine Freude zum Ausdruck. Für die Eisernen stand der Rechtsfuß in der laufenden Saison in 14 von 15 Bundesligapartien auf dem Rasen. Khediras Vertrag in der Hauptstadt endet im Sommer.

