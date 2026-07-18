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Ligue 1

Topklub denkt an Hojbjerg

von Daniel del Federico - Quelle: Gianluca Di Marzio
Pierre-Emile Hojbjerg @Maxppp

Der AC Mailand erwägt die Verpflichtung von Pierre-Emile Hojbjerg. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, steht der 30-Jährige weit oben auf der Liste der Rossoneri. Die Mailänder suchen derzeit nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler, der zu dem Spielstil von Rúben Amorim passt.

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Bei seinem aktuellen Arbeitgeber Olympique Marseille hat Hojbjerg offenbar keine Zukunft mehr. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2028, doch die Franzosen wären bereit, den ehemaligen Bayern-Profi für zwölf Millionen Euro abzugeben. In der Vergangenheit zeigten bereits Juventus Turin, Inter Mailand und die AS Rom Interesse an dem dänischen Nationalspieler.

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