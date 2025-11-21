Ausstiegsklausel: Sechser-Juwel zum FC Bayern?

Nicht nur in Brasilien sind Scouts des FC Bayern unterwegs, um Talente zu entdecken und akribisch unter die Lupe zu nehmen. Neben Ballvirtuosen vom Zuckerhut gehören auch Youngsters aus Argentinien zum Pool der Spieler, die sich die Münchner genauer anschauen.

Eines dieser Talente ist laut ‚Sábado Vélez‘ Tobías Andrada von Vélez Sarsfield. Um den 18-jährigen Mittelfeldspieler zu beobachten, war dem lokalen YouTube-Sender zufolge bereits Personal des deutschen Rekordmeisters vor Ort. Der talentierte Sechser habe dabei einen positiven Eindruck hinterlassen. Dementsprechend könnte Andrada in den Transferplanungen eine Rolle spielen.

Zu haben wäre der Youngster fast schon zum Schnäppchenpreis. 14 Millionen Euro wären fällig, um den U20-Nationalspieler zu verpflichten. In seinem bis Ende 2028 datierten Arbeitspapier ist eine entsprechende Ausstiegsklausel verankert.

Im Profigeschäft ist Andrada ein noch weitestgehend unbeschriebenes Blatt. Erst 16 Einsätze für die erste Mannschaft seines Heimatklubs stehen für den Rechtsfuß zu Buche. Ein wenig internationale Erfahrung sammelte er mit Argentiniens U20-Auswahl bei der Weltmeisterschaft im Oktober. Der Sprung nach Europa, speziell zu einem Spitzenklub wie den Bayern, wäre deshalb ein gewaltiger.