BVB: 15 Millionen für Albert

Mathis Albert ist ein großes Versprechen für die Zukunft von Borussia Dortmund. In der laufenden Saisonvorbereitung darf sich der 17-Jährige bei den Profis beweisen. Im zurückliegenden Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) konnte er mit einem Tor und vielen auffälligen Aktionen mächtig Eigenwerbung betreiben.

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Aktuell weilt Albert mit dem BVB in Japan. Im Anschluss an das Trainingslager soll entschieden werden, ob der flinke Außenspieler im Profikader bleibt. Aktuell zeichnet sich noch keine Tendenz ab.

15 Millionen – Stand jetzt

Angesichts der steilen Entwicklung des US-Amerikaners verwundert es nicht, dass bereits andere Klubs die Situation verfolgen. Laut der ‚Bild‘ sind „viele Vereine hinter Albert her“. Spitzenklubs seien sogar bereit, „bis zu 15 Millionen Euro für den US-Boy zu zahlen“.

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Um welche Vereine es sich konkret handelt, bleibt vorerst offen. Klar scheint jedoch, dass der amtierende Vizemeister aktuell nicht an einen Verkauf des Juwels denkt. Aufgrund seines riesigen Potenzials könnte Albert dem BVB in einigen Jahren nämlich noch eine weitaus höhere Ablösesumme bescheren.