Hürzelers St. Pauli-Verlängerung: „Hoffnungen sind berechtigt“

Trainer Fabian Hürzeler hat sich erneut zu seiner Zukunft beim FC St. Pauli geäußert und neue Hoffnung geschürt. Gegenüber ‚Sky‘ sagt er: „Es ist ein großes Privileg, für St. Pauli arbeiten zu dürfen. Es macht mir großen Spaß. Wir haben etwas vor in diesem Jahr. In meinen Gedanken spielt nur der FC St. Pauli eine Rolle. Der Austausch wird von Woche zu Woche konkreter.“ Gültig ist der Vertrag des Cheftrainers nur noch bis 2024.

„Wir können noch nichts vermelden, aber die Hoffnungen der Fans sind definitiv berechtigt“, ergänzt Hürzeler vielsagend, „natürlich will ich gern mit St. Pauli in der Bundesliga. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich kann mit der Mannschaft wachsen.“ Hürzeler hatte St. Pauli im Dezember 2022 nach dem 17. Spieltag auf Platz 15 übernommen. Unter dem erst 30-jährigen Coach kam die Kehrtwende, zwischenzeitlich spielte St. Pauli sogar noch um den Aufstieg mit und landete am Ende auf Platz fünf. In der laufenden Saison zählt der Kiezklub nach einem starken Saisonstart (neun Spiele ungeschlagen) zum Kreis der Aufstiegsfavoriten.