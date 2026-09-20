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FT-Kurve Bundesliga

„Albtraumabend“ für ter Stegen | Alaba zu Union?

Marc-André ter Stegen konnte sich auf Vereinsebene nicht für seine DFB-Rückkehr belohnen. Derweil wird David Alaba bei Union Berlin ins Spiel gebracht. FT mit der Presseschau zum Sonntag.

von Julian Jasch
1 min.
Presseschau mit ter Stegen und Alaba @Maxppp

Keine perfekte Woche

Marc-André ter Stegen kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Mehr noch: Bundestrainer Jürgen Klopp plant den Schlussmann sogar als Nummer eins ein. Nach den guten DFB-Nachrichten musste der 34-Jährige am gestrigen Samstag aber einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

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Mit Ajax Amsterdam kam ter Stegen gegen Excelsior Rotterdam nicht über ein 2:2 hinaus. Besonders bitter für die Barça-Leihgabe: Excelsior gab nur zwei Schüsse aufs Tor ab. In der Folge spricht die ‚Sport‘ von einem „Albtraumabend“ für ter Stegen.

Alaba in die Hauptstadt?

Mit 0:7 kam Union Berlin am Freitag gegen den FC Bayern unter die Räder. Es wird deutlich, dass die Köpenicker die ablösefreien Abgänge von Danilho Doekhi (28) und Diogo Leite (27) bislang nicht kompensieren können. Holen die Unioner deshalb prominente Verstärkung an Bord?

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Laut der ‚Sport Bild‘ „muss Manager Horst Heldt auf dem Transfermarkt zuschlagen“. Der Fachzeitschrift zufolge passen David Alaba (34) und Jannik Vestergaard (34) ins gesuchte Profil. Beide Abwehrspieler sind aktuell vereinslos und waren schon viele Jahre in der Bundesliga aktiv. Ob ein konkreter Vorstoß unternommen wird, bleibt abzuwarten. Laut ‚Sky‘ ist Alaba jedenfalls momentan keine Option.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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