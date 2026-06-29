Brown-Medizincheck terminiert

Nathaniel Brown (23) schließt seinen Wechsel zum FC Bayern vermutlich in den nächsten 48 Stunden ab. ‚Sky‘ berichtet, dass der Linksverteidiger den Medizincheck wahrscheinlich am Dienstag oder am Mittwoch im deutschen WM-Lager absolviert, sollte die deutsche Mannschaft gegen Paraguay (22:30 Uhr) den Einzug in das Achtelfinale klarmachen.

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Als Ablöse fließen für den feinen Linksfuß 55 Millionen Euro inklusive Boni an Eintracht Frankfurt. In München unterschreibt Brown dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2031.