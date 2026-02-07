Eintracht: Larsson kündigt OP an

Hugo Larsson wird sich im Sommer einer Operation unterziehen, um seine häufigen Ausfälle in den Griff zu bekommen. Der 21-Jährige bestätigte nach Abpfiff der Partie gegen Union Berlin (1:1): „Ich muss im Sommer operiert werden. Hoffentlich hilft mir das, wenn die Mandeln herausgenommen werden. Aber bis dahin muss ich kämpfen und versuchen, so fit wie möglich zu sein.“

Larsson wurde in der Vergangenheit vom ehemaligen Eintracht-Trainer Dino Toppmöller öffentlich für sein häufiges Fehlen kritisiert. Der Mittelfeldspieler zeigte sich von diesen Aussagen rückblickend getroffen: „Glaubt mir, ich arbeite seit meinem dritten Lebensjahr mein ganzes Leben lang daran, Fußballprofi zu werden und dort zu sein, wo ich heute bin. Ich tue also absolut alles, was ich kann, um die ganze Zeit fit zu sein. Da gibt es also keine Frage.“