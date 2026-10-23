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Premier League

Neuer Top-Konkurrent für Nagelsmann

von Remo Schatz - Quelle: Guardian
1 min.
Julian Nagelsmann bei der WM @Maxppp

Die Krise bei Manchester United könnte Julian Nagelsmann einen neuen Trainerjob bescheren. Wie der englische ‚Guardian‘ berichtet, muss sich der ehemalige Bundestrainer aber wohl auf einen Zweikampf gefasst machen. Demnach hat sich neben Nagelsmann Aston Villa-Coach Unai Emery als „aussichtsreichster Kandidat“ herauskristallisiert.

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Nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg steht Michael Carrick im Old Trafford vor dem Aus, nach dem kommenden Heimspiel gegen den AFC Bournemouth (Sonntag, 15 Uhr) könnte Schluss sein. Nagelsmann soll sich die Anstellung beim englischen Rekordmeister sehr gut vorstellen können. Neben Emery werden auch Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion sowie die vereinslosen Antonio Conte und Eddie Howe gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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