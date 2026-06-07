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Werder: So geht’s mit Sugawara weiter

von David Hamza - Quelle: DeichStube
Yukinari Sugawara im Spiel gegen den FC Bayern @Maxppp

Im Poker um Yukinari Sugawara (25) wird keine schnelle Entscheidung fallen. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ rechnet man sich bei Werder Bremen zwar Chancen aus, den vom FC Southampton ausgeliehenen Rechtsverteidiger zu halten, Klarheit soll es aber erst nach der WM geben, an der Sugawara mit Japan teilnimmt.

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Die sechs Millionen Euro hohe Kaufoption wollen die Bremer im Falle einer Festverpflichtung noch drücken – das sei durchaus im Bereich des Möglichen, da Southampton nach dem verpassten Aufstieg in die Premier League auf Spielerverkäufe angewiesen sein könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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