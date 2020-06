Hütter und die Eintracht: Letzte Chance aufs Happy End?

Der DFB-Pokal-Sieg im Jahr 2018, der schon jetzt legendäre Vorstoß bis ins Halbfinale der UEFA Europa League – die vergangenen Spielzeiten von Eintracht Frankfurt hatten einige spektakuläre Highlights zu bieten. Spieler wie Luka Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic trugen das Team, wurden zunächst zur Büffelherde, später zu Stars.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und dann zu teuren Abgängen. Manager Fredi Bobic konnte im vergangenen Sommer auf Rekordeinnahmen zurückgreifen, musste diese jedoch größtenteils dafür nutzen, Leihspieler wie Martin Hinteregger oder Sebastian Rode fest zu verpflichten.

Enttäuschende Saison

Nach einem vielversprechenden Start in die Saison 2019/20 schien es, als habe Frankfurt den Abgang der Büffelherde gut verkraftet, mittlerweile ist das Team von Adi Hütter aber auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. In der Liga rutschte man zeitweise bedrohlich nahe an die Abstiegsränge, in der Europa League droht nach einem 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Basel das Aus.

Bleibt also noch der DFB-Pokal, um einer ansonsten enttäuschenden Saison ein denkwürdiges Ende zu verpassen. Mit dem FC Bayern wartet am heutigen Mittwoch (20:45 Uhr) aber ausgerechnet der größtmögliche Brocken. Auf dem Papier scheint alles gegen die Eintracht zu sprechen – das tat es aber auch vor dem Finale 2018.

Chance für Hütter

Auch für Hütter persönlich könnte ein Halbfinal-Erfolg von besonderer Bedeutung sein. Wie FT erfahren hat, kriselt es zwischen dem 50-Jährigen und den SGE-Verantwortlichen. Unterschiedliche Vorstellungen sorgen zwischen den Parteien schon seit längerem für Spannungen.

Eine Niederlage gegen die Bayern wäre Hütter und seinem Team zu verzeihen. Das weiß auch die Klubführung. Bei einem überraschenden Finaleinzug würde der Österreicher seine Position aber deutlich stärken – und den Eintracht-Fans das dritte Highlight innerhalb von drei Jahren liefern.