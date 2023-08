England-Klub forciert Sangaré-Deal

Mittelfeldspieler Ibrahim Sangaré (25) könnte die PSV Eindhoven doch noch in diesem Sommer verlassen. Nach mehreren im Sande verlaufenen Transfergerüchten, darunter auch eine Spur zum FC Bayern, scheint nun der Premier League-Vertreter Nottingham Forest seine Chance zu wittern. Fabrizio Romano berichtet von Verhandlungen zwischen beiden Klubs, die am heutigen Donnerstag in London stattfinden.

Gut möglich also, dass Sangaré kurz vor Toresschluss seinen Weg in eine europäische Topliga findet. Nottingham mag nicht dem Kaliber anderer Klubs entsprechen, bei denen der Ivorer bereits im Gespräch war. Dafür würde er sich künftig in der wohl härtesten Liga der Welt beweisen – mit deutlich besserer Bezahlung, versteht sich.