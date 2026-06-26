WM-Star Kessié zurück nach Europa?

Franck Kessié steht bei Juventus Turin hoch im Kurs. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, haben sich die Turiner in den vergangenen Tagen an die Berater des 29-Jährigen gewendet, um einen Transfer in die Wege zu leiten. Der Ivorer ist nach Ablauf seines Vertrags bei Al Ahli ablösefrei zu haben. Juve-Trainer Luciano Spalletti gilt als großer Fan des Mittelfeldspielers und traut ihm eine Schlüsselrolle in seiner Mannschaft zu.

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Um einen Transfer von Kessié zu vollziehen, muss Juventus allerdings zuerst Spieler auf seiner Position abgeben. Demnach gilt kein aktueller Profi im zentralen Mittelfeld als unverkäuflich. Neben dem italienischen Rekordmeister zeigt auch Atalanta Bergamo Interesse daran, den Rechtsfuß zu verpflichten. Der 103-fache Nationalspieler stammt aus der Jugend der Norditaliener und bestritt 31 Pflichtspiele für den Verein. Dort könnte er Éderson (26) ersetzen, der kurz vor einem Wechsel zu Manchester United steht.