Kreuzbandriss bei Real

von Dominik Schneider - Quelle: Mundo Deportivo | Marca
Vinicius, Mbappé und Rodrygo @Maxppp
Real Madrid 0-1 Getafe

Die Niederlage gegen den FC Getafe (0:1) könnte nicht die einzige schlechte Nachricht vom gestrigen Abend für Real Madrid bleiben. ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Marca‘ berichten, dass sich Rodrygo das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hat. Das ergaben intensive medizinische Untersuchungen am Dienstagmorgen. Die Ausfallzeit wird auf sechs bis sieben Monate geschätzt.

Eine offizielle Mitteilung der Königlichen steht zur Stunde noch aus. Sollte sich der Verdacht beim 25-Jährigen bestätigen, wäre das nicht nur gleichbedeutend mit dem Saison-Aus, sondern würde auch verhindern, dass der Flügelstürmer im Sommer mit der brasilianischen Nationalmannschaft zur WM nach Nordamerika reist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
