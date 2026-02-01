Menü Suche
Eintracht: So teuer ist Riera wirklich

von Tristan Bernert - Quelle: Bild
Albert Riera brüllt @Maxppp

Im Zuge der Vertragsunterschrift von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt kommen neue Details an Licht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kassiert der neue Trainer der SGE ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro. Zudem überweist der Bundesligist eine Sockelablöse von 800.000 Euro an den slowenischen Verein NK Celje. Erfolgsabhängig können weitere 500.000 fällig werden, wodurch ein Maximum von 1,3 Millionen erreicht werden kann – die bislang kolportierte Ablöse.

Riera wurde am vergangenen Freitag als neuer SGE-Coach vorgestellt, in der kommenden Woche übernimmt er regulär den Trainingsbetrieb. Seine Aufgabe wird es sein, die Eintracht aus der aktuellen sportlichen Krise zu führen. Fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele gingen verloren.

