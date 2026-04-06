Magdeburg-Knipser Zukowski vor nächstem Schritt?

Torjäger Mateusz Zukowski (24) vom 1. Magdeburg hat sich in den Fokus anderer Klubs gespielt. Nach Informationen der ‚Bild‘ saßen beim jüngsten 4:1 gegen den VfL Bochum Scouts auf der Tribüne, um den Doppelpacker zu beobachten.

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„Es liegt in der Natur des Geschäfts, dass einer, der viele Tore schießt, sich in die Notizblöcke anderer Vereine schießt. Für uns ist Mateusz ein ganz wichtiger Spieler, gerade in der entscheidenden Saisonphase. Er hat wieder zwei Tore gemacht“, sagt Sportchef Peer Jaekel. Erst vor der Saison war Zukowski für 250.000 Euro von Slask Wroclaw gekommen, seitdem sammelte er in 16 Liga-Einsätzen stolze 15 Tore.