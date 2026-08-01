Barça findet neue Alvarez-Alternative

Der FC Barcelona hält parallel zum Werben um Julián Alvarez (26) nach Alternativen Ausschau. Wie die ‚as‘ berichtet, zählt Vangelis Pavlidis (27) von Benfica Lissabon zu den Kandidaten für den Fall, dass eine Verpflichtung des argentinischen Wunschstürmers scheitern sollte. Nach wie vor ist Alvarez allerdings die bevorzugte Lösung der Katalanen.

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Pavlidis wechselte 2024 für 18 Millionen Euro von AZ Alkmaar zu Benfica und wusste dort auf Anhieb zu überzeugen. In bislang 79 Pflichtspielen für die Portugiesen erzielte der griechische Nationalspieler 64 Tore und bereitete 19 weitere vor. Erst am Donnerstag gelang dem Angreifer beim 5:0-Erfolg gegen den FC St. Gallen in der Europa League-Qualifikation ein Viererpack.