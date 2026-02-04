Sommerwechsel: 105-Millionen-Paket für El Mala

Brighton & Hove Albion will Said El Mala (19) im Sommer nach England holen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat der Premier League-Klub in der vergangenen Woche ein Angebot in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro plus Boni beim 1. FC Köln eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist soll die Offerte abgelehnt haben, da sie einerseits zu niedrig gewesen sei, andererseits kam dem FC laut ‚Sport Bild‘ kurz vor Ende des Winter-Transferfensters der Zeitpunkt für derlei Verhandlungen ungelegen. Anzunehmen sei aber, dass Brighton zeitnah nachlegt.

Bei den Engländern winkt El Mala ein Fünfjahresvertrag mit einem Grundgehalt von 15 Millionen Euro pro Saison. Unterm Strich schnürte Brighton also ein rund 105 Millionen Euro schweres Paket aus Ablöse und Gehalt für den Flügelstürmer – vorerst zu wenig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ab welcher Summe sollte Köln El Mala ziehen lassen? 30 Millionen 40 Millionen 50 Millionen Noch deutlich mehr Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch Malek soll kommen

Die Seagulls waren schon im vergangenen Sommer mit einem 15 Millionen Euro hohen Ablöse-Angebot abgeblitzt. El Mala soll sich einen Wechsel zum von Ex-Pauli-Coach Fabian Hürzeler trainierten Klub vorstellen können, habe dies auch schon dem FC mitgeteilt.

Hintergrund ist auch, dass El Malas Einsatzzeiten in der Domstadt weiter nicht konstant sind, Lukas Kwasniok setzt den Shootingstar oft nur als Joker ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Visier hat Brighton unterdessen auch Bruder Malek El Mala (20), der Mittelstürmer kommt für Kölns Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. Ein konkretes Angebot lehnte Köln hier ebenfalls ab.