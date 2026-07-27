Menü Suche
Kommentar 13
Bundesliga

Diomande zurück in Leipzig

von Julian Jasch
Yan Diomande im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Fürs Erste begrüßt RB Leipzig den wechselwilligen Yan Diomande (19) auf dem eigenen Trainingsgelände zurück. Das zeigen Bilder des Bundesligisten, der dem Flügelflitzer nach der WM noch zusätzlichen Urlaub gegönnt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diomandes Rückkehr ist aber offenkundig nur von kurzer Dauer. Der Ivorer (14 Länderspiele) hat sich mit Real Madrid auf einen Fünfjahresvertrag verständigt, auch mit den Leipzigern soll so gut wie alles klar sein. Die Ablöse wird sich auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (13)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
RB Leipzig
Real Madrid
Yan Diomande

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Yan Diomande Yan Diomande
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert