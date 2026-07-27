Fürs Erste begrüßt RB Leipzig den wechselwilligen Yan Diomande (19) auf dem eigenen Trainingsgelände zurück. Das zeigen Bilder des Bundesligisten, der dem Flügelflitzer nach der WM noch zusätzlichen Urlaub gegönnt hatte.

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Diomandes Rückkehr ist aber offenkundig nur von kurzer Dauer. Der Ivorer (14 Länderspiele) hat sich mit Real Madrid auf einen Fünfjahresvertrag verständigt, auch mit den Leipzigern soll so gut wie alles klar sein. Die Ablöse wird sich auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen.