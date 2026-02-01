Verhandlungen laufen: Liverpool vor Überraschungscoup?

Der FC Liverpool bemüht sich mit Nachdruck um Lutsharel Geertruida (25). Fabrizio Romano zufolge finden Gespräche über einen Wintertransfer statt. Mehr noch: Die Klubs sollen sich in direkten Verhandlungen befinden.

Beteiligt ist in dem Fall auch RB Leipzig, schließlich ist Geertruida von Sachsen an den AFC Sunderland verliehen. Im Raum steht ‚Sky‘ zufolge, die Leihe abzubrechen, mit dem FC Liverpool könnte dann eine neue Übereinkunft gefunden werden.

Geertruida hilft auf zwei Positionen

Die Personaldecke der Reds in der Innenverteidigung ist dünn, zumal Talent Giovanni Leoni (19) mit seinem Kreuzbandriss in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Liverpool-Coach Arne Slot kennt Geertruida aus gemeinsamen Tagen bei Feyenoord Rotterdam. Der Ex-Leipziger kann sowohl innen als auch rechts verteidigen und würde somit gleich in zwei Problembereichen helfen.