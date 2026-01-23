Fortuna fordert Millionensumme für El Azzouzi

Fortuna Düsseldorf würde Anouar El Azzouzi (24) nur bei einem unmoralischen Angebot im Winter abgeben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, plant man mit dem Mittelfeld-Abräumer trotz einiger Eskapaden für die Rückrunde. Die Boulevardzeitung führt aus, dass lediglich ein Angebot über fünf bis sechs Millionen Euro daran etwas ändern könnte.

El Azzouzi würde dem Zweitligisten gerne den Rücken kehren, nennenswertes Interesse am gebürtigen Niederländer mit marokkanischem Pass gibt es aber kaum. Im Dezember soll eine Anfrage eines anderen Klubs eingetrudelt sein, die gebotenen zwei Millionen Euro wurden aber postwendend abgelehnt. Fortuna will das Wechsel-Thema nun auf den Sommer verschieben.