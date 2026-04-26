Union: Saisonaus für Rönnow

Union Berlin wird in der entscheidenden Saisonphase auf Stammkeeper Frederik Rönnow verzichten müssen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 33-jährige Däne im Bundesligaspiel bei RB Leipzig (1:3) am Freitag eine Adduktorenverletzung am Oberschenkel zugezogen und wird voraussichtlich für den Rest der Spielzeit ausfallen.

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Rönnow musste bereits nach 31 Spielminuten den Rasen in der Leipziger Red Bull Arena verlassen, für ihn kam Ersatzkeeper Carl Klaus zu seinem Bundesligadebüt. Der 32-Jährige dürfte die Eisernen nun auch in den kommenden drei Ligaspielen im Tor vertreten, da die Rückkehr der eigentlichen Nummer zwei, Matheo Raab, noch länger auf sich warten lässt. Der 27-jährige Schlussmann hatte Rönnow gegen den SC Freiburg (1:0) Mitte März im Tor vertreten, fehlt seither jedoch mit einem Bänderriss in der Hand.