St. Étienne: Startelf-Debüt für Modeste

Anthony Modeste steht nach seinem Last-Minute-Wechsel vom 1. FC Köln zur AS St. Étienne zum ersten Mal in der Startelf. In der heutigen Partie trifft der Ligue 1-Klub auf den FC Metz (15:00 Uhr). In seinem ersten Spiel gegen den FC Nantes (1:1) am Mittwoch war der 32-Jährige zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Nach Stationen in China war der französische Angreifer im November 2018 zum FC zurückgekehrt. An die Form vergangener Tage konnte Modeste jedoch nie anknüpfen und fand sich in der laufenden Spielzeit zumeist auf der Bank wieder.