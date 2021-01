Nächster Neuzugang für Würzburg

Die Würzburger Kickers bringen den nächsten Wintertransfer unter Dach und Fach. Wie der Zweitligist offiziell bekanntgibt, schließt sich der vereinslose Mittelfeldspieler Martin Hasek dem Klub an. Über die genaue Vertragslänge macht Würzburg keine Angaben.

Für den 25-jährigen Tschechen, dessen Vertrag im vergangenen März bei Sparta Prag ausgelaufen war, ist es die erste Auslandsstation in seiner Karriere. Nach den Verpflichtungen von Stefan Maierhofer (38) und Rolf Feltscher (30) ist Hasek bereits der dritte Winterneuzugang der Würzburger.

✍️ Herzlich willkommen am Dallenberg, Martin Hašek! 🇨🇿 Der 25-jährige Tscheche verstärkt das FWK-Mittelfeld. "Ich kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ich bin gespannt, was mich in Deutschland erwartet", freut sich der Offensivakteur. 👉 https://t.co/r6dIQmTuwP #WÜR2BURG pic.twitter.com/3p3xj72EiJ