Karl will zur WM

von Luca Hansen
Lennart Karl jubelt über ein Tor für den FC Bayern @Maxppp

Lennart Karl hat ehrgeizige Ziele. Wie der 17-Jährige nach dem 6:2-Sieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg betonte, macht er sich Hoffnungen auf eine DFB-Nominierung für die WM 2026: „Ich probiere, Vollgas zu geben. Daher hoffe ich, dass es klappt.“ Trübsal blasen würde der Offensivspieler allerdings nicht, sollte er nicht mitgenommen werden: „Wenn es nicht klappt, dann muss es weitergehen. Dann wird es halt wieder die U21.“

Beim Rekordmeister ist der Linksfuß der neue Shootingstar. Trainer Vincent Kompany gewährt ihm immer mehr Einsatzzeit, das Vertrauen zahlt er mit guten Leistungen zurück. Zuletzt debütierte er für die deutsche U21-Nationalmannschaft und konnte in zwei Spielen drei Tore beisteuern.

