Ochoa wechselt zu Salernitana

Guillermo Ochoa wechselt von Club América zu US Salernitana in die Serie A. Der 37-jährige Mexikaner unterschreibt beim italienischen Erstligisten einen Vertrag bis Sommer 2023, Teil der Vereinbarung ist außerdem eine Option auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit. Sein Vertrag bei América endet Anfang Januar. Folglich fällt keine Ablöse für den Schlussmann an.

Beim Ribéry-Klub wird Ochoa den verletzten Luigi Sepe (31) vertreten, der aufgrund einer Wadenverletzung mehrere Monate ausfällt. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft schied Mexiko zwar in der Vorrunde aus, Ochoa zeigte dabei aber ansprechende Leistungen.

