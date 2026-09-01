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Ligue 1

Neuer Klub für Ex-Dortmunder Coulibaly?

von Lukas Weinstock - Quelle: Luca Bendoni
Soumaïla Coulibaly auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Soumaïla Coulibaly schlägt in Kürze womöglich ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Nach Informationen von ‚Sky Italia‘-Journalist Luca Bendoni befindet sich Racing Straßburg in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Watford. An den Ligue 1-Vertreter ist der Innenverteidiger vertraglich bis 2029 gebunden.

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Hierzulande ist Coulibaly aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund bekannt. Der 22-Jährige war zwischen 2021 und 2025 für den BVB aufgelaufen, im vergangenen Jahr wechselte er dann für 7,5 Millionen Euro nach Straßburg. Die zurückliegende Saison verbrachte Coulibaly leihweise bei Stade Brest.

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