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Bundesliga

40 Millionen: Das Transferziel des VfB Stuttgart

von Tristan Bernert - Quelle: kicker
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß @Maxppp

Der VfB Stuttgart wird sich in den nächsten Transferperioden von Spielern trennen müssen. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ ist bei den Schwaben „hinter vorgehaltener Hand“ die Rede davon, dass der Klub in den nächsten beiden Wechselfenstern ein Transferplus von 40 Millionen Euro erwirtschaften muss.

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Daran ändere auch die erneute Qualifikation für die Champions League nichts. Eine der Gründe sei der gestiegene Personaletat, der mit der Erhöhung der sportlichen Qualität in den vergangenen Jahren einherging. Zudem schaffte der Verein es im vergangenen Sommer nicht, Abschiedskandidaten wie Bilal El Khannouss (22) zu Geld zu machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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