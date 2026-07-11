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Serie A

50-Millionen-Forderung für Koné

von Daniel del Federico - Quelle: Corriere dello Sport
1 min.
Manu Koné (l.) für Frankreich im Einsatz @Maxppp

Die AS Rom erhofft sich von einem Verkauf von Manu Koné (25) satte Transfereinnahmen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, haben die Giallorossi den Ex-Gladbacher mit einem Preisschild von 50 Millionen Euro versehen. Insbesondere Manchester United signalisiert großes Interesse an einer Verpflichtung.

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Nachdem der Transfer von Éderson (27) aufgrund eines nicht bestandenen Medizinchecks im letzten Moment geplatzt ist, sind die Red Devils nun gewillt, zeitnah ein lukratives Angebot für Koné abzugeben. Die Roma hatte im Sommer 2024 rund 18 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach für Koné überwiesen. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bei den Römern ist noch bis 2029 datiert.

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