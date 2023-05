63-Millionen-Angebot für Mount

Manchester United drückt im Werben um Mason Mount aufs Gaspedal. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, möchten die Red Devils zeitnah ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 63 Millionen Euro beim FC Chelsea hinterlegen. United-Coach Erik ten Hag sei ein großer Fan des Engländers und wolle den Deal zeitnah abwickeln.

Dem Bericht zufolge taxieren die Blues Mounts Wert allerdings auf knapp 98 Millionen Euro. In Sachen Ablöse liegen die beiden Premier League-Klubs also noch weit auseinander. Zudem seien nach wie vor der FC Arsenal und der FC Liverpool an dem 24-jährigen Offensivmann dran.

